"قسد" تعلن مقتل 182 من عناصرها وسيطرة تركيا على 1100 كلم منذ وقف النار

قال القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، إن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.



وأضاف عبدي - في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة - "يستمر الأتراك ووكلاؤهم الجهاديون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة".



وتابع القيادي الكردي قائلا: "بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المسؤولين الأمريكيين، قتل 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين، ونزح 30 ألف مدني، وتم احتلال 1100 كيلومتر مربع".



وأكد مظلوم عبدي أن "قوات سوريا الديمقراطية التزمت بجميع بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، بهدف حماية شعبنا من القتل والتهجير. وتم استئناف برنامجنا الناجح لمكافحة الإرهاب والعمليات المشتركة لضمان هزيمة داعش ونقوم الآن بحماية حقول النفط مع القوات الأمريكية".



وفي 9 أكتوبر الماضي، باشر الجيش التركي مع فصائل معارضة مسلحة سورية، بتنفيذ عملية "نبع السلام" بهدف إبعاد المسلحين الأكراد عن الأراضي السورية المحاذية للحدود مع تركيا.



وتم وقف العملية بموجب اتفاقين منفصلين أحدهما مع الولايات المتحدة والآخر مع روسيا، يتضمنان انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية لمسافة 30 كلم، فضلا عن تسيير دوريات مشتركة في تلك المناطق باستثناء القامشلي.