توفيق عكاشة يتحدث عن الحلم الروسي ومعركة هرمجدون

حذر الإعلامي توفيق عكاشة، من الحلم الروسي، قائلًا إنه لو تحقق سيقضى على العرب من المشرق للمغرب، حيث يتم تجهيز المسرح لحرب عالمية ثالثة.



وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن العرب يقدمون أنفسهم لأعدائهم هدية، حيث يتم تجهيز المسرح على الأرض العربية، والمجتمع العربي والقبائل العربية لحرب عالمية ثالثة، عندما تنطلق يكونون مجرد جماعات.



وأردف: "حين تبدأ الحرب العالمية الثالثة، حرب هرمجدون، لن يكون هناك ملوك ولا رؤساء عرب، ولا شعوب على أرض واحدة تحمل اسما واحدا".



ولفت إلى أن روسيا قالت إن العرب أمامهم فرصة خطيرة، لا بد أن يستغلوها، وهي إنشاء الناتو العربي، إن لم يقم العرب بإنشاء ناتو عربي، لن يكون هناك عرب، وسيعودون كما كانوا.