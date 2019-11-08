أردوغان يعلن استمرار الهجمات التركية في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى.



وقال أردوغان للصحفيين على الطائرة في رحلة العودة من زيارة للمجر: "إن تركيا سترحل عن سوريا عندما تغادرها الدول الأخرى كذلك"، مضيفا أن الهجوم التركي مستمر إلى أن يغادر جميع المقاتلين الأكراد منطقة الحدود، بحسب "رويترز".



وتابع: "لن نتوقف عن هجومنا، إلى أن يغادر آخر إرهابي المنطقة"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.



وختم حديثه مكررا "لن نرحل من هنا إلى أن تخرج الدول الأخرى".



وكان أردوغان أعلن أمس أنه سيناقش تنفيذ المذكرة الروسية التركية التي تم توقيعها بشأن سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكان بوتين وأردوغان، وقعا الشهر الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط، عقب ست ساعات من المفاوضات، وصفها بوتين بـ "المهمة جدًا، إن لم تكن بالغة الأهمية، لإنهاء الوضع المتوتر ‬‬على الحدود السورية التركية".



وبموجب الاتفاق، سهلت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات حرس الحدود السورية، إخراج وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترًا من الحدود التركية، خلال فترة 150 ساعة.



وبدأت القوات الروسية والتركية، في وقت سابق، بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرقي سوريا.