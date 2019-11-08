ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال إلى 70

أعلنت مصادر فلسطينية عن ارتفاع عدد المصابين إلى 70 فلسطينيا اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، ضمن احتجاجات مسيرات العودة الأسبوعية.



وذكرت المصادر في تصريحات صحفية، أن من بين المصابين 29 بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، فيما البقية بالرصاص المطاطي والاختناق.



وكانت هذه الجمعة رقم 82 من مسيرات العودة التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.



وحملت احتجاجات هذا الأسبوع شعار(مستمرون) بالمسيرات فيما سيتم إطلاق اسم (تجديد التفويض لوكالة الغوث) الدولية أونروا قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر على تجديد تفويضها الأسبوع المقبل.



وجرت احتجاجات هذا الأسبوع بهدوء تقريبا، بعد أيام من آخر جولة توتر شملت إطلاق 10 قذائف صاروخية على إسرائيل ورد الأخيرة بغارات قتل فيها فلسطينيا وأصيب آخرين بجروح.