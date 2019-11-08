مصدر بالطب الشرعى: العثور على جثة "شهد" وأسرتها تتعرف عليها

أكد مصدر بالطب الشرعي، أن هناك جثة وصلت صباح اليوم، إلى مشرحة زينهم، وتبين أنها جثة الطالبة شهد التي عثر على متعلقاتها الشخصية، وجثتها على كورنيش النيل بالجيزة.



وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن المواصفات انطبقت على الجثة، وتم إبلاغ الجهات المختصة، للبدء في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.



وأوضح أنه تم استدعاء أسرة الطالبة، وعرض الجثة عليهم، وأكدوا أنها ابنتهم.



وكانت مصادر قد أعلنت عن انتشال الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الجمعة، جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها، من نهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، وكانت الفتاة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، من مواليد محافظة شمال سيناء.