بالصور.. أحمد فهمي وشيكو بجانب أكرم حسني في جنازة والده

شيع الفنان أكرم حسنى جثمان والده، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، عقب أداء صلاة الجمعة عليه، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء كان من ضمنهم صديقاه هشام ماجد وأحمد فهمي.



وشارك فى تشييع جنازة والد أكرم حسنى عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نجوم الكوميديا المقربون من أكرم، أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو والمذيع أحمد أمين، والإعلامى أسامة منير، والكابتن نور خطاب.



ويقيم أكرم حسني عزاء فى والده مساء اليوم الجمعة بمسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع الخامس.