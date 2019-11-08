هند صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها (صور)

خضعت الفنانة التونسية هند صبري، لجلسة تصوير جديدة، أثناء تواجدها في تونس.



وظهرت "هند" بإطلالة جذابة، مرتدية فستان من اللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت أحمر شفاة أبرز جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة التونسية هند صبري، كان فيلم "نورا تحلم" من تأليف وإخراج هند بوجمعة، وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق، وبطولة لطفي العبدلي، وحكيم بومسعودي، وإيمان الشريف، وجمال ساسي، وسيف ظريف، حيث حصد الفيلم التانيت الذهبي لجائزة أفضل فيلم بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بينما فازت بطلته النجمة هند صبري بجائزة أفضل ممثل.

