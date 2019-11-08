محمد فضل: أنا أكثر لاعب أصيب في مصر

قال الكابتن محمد فضل، إن الرياضة أهم شيء، لأنها تخرج الطاقة السلبية من الجسم، منوهًا بأن هناك علم جديد يتحدث عن الشيخوخة لم نتطرق له كثيرًا في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف "فضل"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي، بدأ يأكل بطريقة معينة، وأصبح له طريقة حياة خاصة، حتى يصل إلى أفضل 3 لاعبين في العالم.



وأوضح "فضل"، أن مكافحة أعراض تقدم العمر والشيخوخة يؤثر على الرياضيين الناجحين، خاصة أنهم يهتموا بصحتهم، وبطريقة طعامهم، وأسلوب الحياة الخاصة بهم، لافتًا إلى أنه أكثر لاعب أصيب في مصر من الرياضيين، منوهًا بأن الهيكل الجسماني يؤثر بشكل كبير على الحياة العامة.