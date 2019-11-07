فيديو نادر للراحل هيثم أحمد زكى فى طفولته مع والدته هالة فؤاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أثناء طفولته، هو ووالدته هالة فؤاد، في برنامج "زووم" مع الإعلامية سلمى الشماع.



ويعتبر مقطع الفيديو الوحيد، الذي يجمعه مع والدته في الطفولة وفي أحد البرامج التلفزيونية، خاصة وأن توفيت هالة فؤاد والدته وتركته وعمره 3 سنوات ليصبح يتيم الأم وعاش مع والده الفنان الراحل أحمد زكى، حتى توفى ورحل عنه فى عمر الـ21 عامًا.



وتوفي هيثم أحمد زكي، صباح اليوم الخميس في منزله، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وهو فى عمر الـ35 عامًا.