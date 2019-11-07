في مشهد مؤثر.. عدلى منصور ينهمر بالبكاء عقب حديث السيسى

بكى المستشار عدلى منصور، عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول فترة الترشح للرئاسة، حينما كان المستشار الرئيس المؤقت لمصر.



وروى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، إنه لم يكن ينتوي الترشح لرئاسة الجمهورية، وطلب من الرئيس المؤقت عدلي منصور وقتها الترشح لهذا المنصب، مضيفًا: "حاولت معه عدة أشهر وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار وأنا سأقف معك في موقعي، إلا أنه رفض وقالي: لا كفاية لحد كده".