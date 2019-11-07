السيسى لـ"المصريين": "عمرى ما كنت طمعان فى حاجة.. وهدفى حماية مصر"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري في نضال مستمر لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أنهم يحاربون لحماية الدولة وعناصرها وليس النظام، معلقًا: "أنا عمري ما كنت طمعان في حاجة، ومن يتصور ذلك ظلم، الفكرة تخص الدفاع عن الدولة والمحتمع المصري".



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي الكريم، اليوم الخميس: "أن الإرهابيين يحاولون الترويج لأفكار خاطئة لتحقيق أهدافهم الخاصة، ويستخدمون الشعارات الدينية والمفاهيم المغلوطة"، قائلا: "والله ما عارف هيقابلوا ربنا إزاي بكل ما يفعلوه باسم الدين وهو بريء منهم تماما".