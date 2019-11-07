أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

استمع فريق النيابة العامة داخل ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، لأقوال خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، التي أبلغت عن الواقعة، حيث قالت إنها كانت تتواصل معه هاتفيًا للاطمئنان عليه، وآخر مكالمة بينهما كانت في الرابعة فجر أمس الأربعاء، وبعدها لم يرد عليها.



وأضافت أنها بدأت تشعر بالقلق فاتصلت هاتفيًا بخالته التي اعتادت التوجه للاطمئنان عليه، وأبلغوا أمن الكومبوند، وتم الاتصال بالشرطة لكسر باب الشقة.



وأشارت التحريات إلى أن مساعد الفنان كان أحيانًا يبيت معه بالشقة إلا أنه لم يكن برفقته تلك الليلة.



وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من مباحث الشيخ زايد أول، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاته، فتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.



وكانت قد ناقشت مباحث الشيخ زايد أفراد أمن الكومباوند بعد العثور على جثمان الفنان، للوقوف على ملابسات وفاته، فأفادوا بأنه كان مريضًا فجر أمس الأربعاء، ومصابًا بمغص وقيء وخرج من شقته متوجهًا لإحدى الصيدليات داخل الكومباوند، ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.



وأفاد التقرير الطبي الأولي، بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.