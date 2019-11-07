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حوادث

النيابة تستدعى أمن "كومباوند" هيثم أحمد زكى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الخميس، باستدعاء أفراد أمن "الكومباوند" الخاص بمسكن الفنان هيثم أحمد زكي، للاستماع لأقوالهم حول وفاته، والمبلغين الذين أبلغوا عن الواقعة وعدد من أصدقائه وأسرته.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من مباحث الشيخ زايد أول، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، فتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وكانت قد ناقشت مباحث الشيخ زايد أفراد أمن الكومباوند، بعد العثور على جثمان هيثم أحمد زكي داخل شقته، وأفادوا بأن الفنان كان مريضًا فجر أمس ومصابًا بمغص وقىء وخرج من شقته متوجهًا لإحدى الصيدليات داخل الكومباوند، ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.

وأفاد التقرير الطبي الأولي، بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.
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