أشرف زكي يعلن موعد صلاة الجنازة على جثمان هيثم أحمد زكي

أعلن أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد صلاة الجنازة على جثمان الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، والذي وافته المنية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، في منزله بالشيخ زايد.



وقال أشرف زكي، إنه تقرر إقامة صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد مصطفى محمود في المهندسين.



وتوفى الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، والذي توفى إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بعد أن حاولت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة تبين وفاته، ونُقل الجثمان للمستشفى، حيث أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



بدأ الفنان الراحل مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد ذكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​​