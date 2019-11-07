تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

رحل عن عالمنا، مساء أمس الأربعاء الفنان الشاب هيثم أحمد ذكي، عن عمر يناهر 35 عامًا، أثر تعرضه لهبوط حاد مفاجئ في الدورة الدموية، داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد.



وكان الفنان الشاب هيثم أحمد زكى تعرض لأزمة صحية أول أمس الثلاثاء، وتوجه لأحد الأطباء وعاد إلى منزله، لكنه لم يرد على أي اتصال هاتفي، مما دعى خطيبته إلى الاتصال بأجهزة الأمن.



وتم العثور على جثمانه وتم نقله إلى المستشفى وإخطار نيابة جنوب الجيزة للانتقال والمعاينة وبدء التحقيق، وأفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.



ونشر عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "البقاء لله، تنعي نقابة المهن التمثيلية، النجم الشاب هيثم أحمد زكي، رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".