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القبلة

السيسي يشهد احتفالية المولد اليوم.. والدستور تكشف أسماء المكرمين

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:16 ص
السيسي
السيسي
أميرة العناني
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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

وسيلقي الرئيس خلال الاحتفال كلمة إلى الأمة الإسلامية حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي، كما سيكرم خلال الاحتفال عدد من الشخصيات التي أثرت بالفكر الإسلامي الرشيد من مصر والخارج منهم علماء وشباب من الأئمة من وزارة الأوقاف.

وكشفت مصادر للدستور، أن من ضمن المكرمين، الشيخ يسري عزام، والشيخ مصطفى عبدالسلام، الشيخ محمد عبد الفضيل، وسيد شاهين وكيل الوزارة للشؤون المالية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن اختيار المرشحين من مصر للتكريم تم بناء على اعتبارات شديدة الموضوعية منها التفاني في العمل والإخلاص للوطن والتنوع بين القيادات الإدارية وشباب الدعاة وممن لهم جهد واضح في خدمة العمل الدعوى بالوزارة والقدرة على العمل بروح الفريق.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الأوقاف عن زيادات الدعاة التى تتراوح ما بين ما يقارب 600 إلى 1000 جنيه مقسمة على شرائح حسب معيارين متوازيين، هما الدرجة الوظيفية من الثالثة حتى كبير والدرجة العلمية من الليسانس حتى الدكتوراه.

كما تعلن عن استراتيجيتها الجديدة وخطتها للدعوة بنظام المشاركة المجتمعية وخاصة فى وضع خطبة الجمعة مع ممثلى المجتمع.
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