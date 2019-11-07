النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكى لتحديد سبب الوفاة

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفنان هيثم أحمد زكي الذي عثر عليه وقد فارق الحياة فجر اليوم الخميس بشقته، وذلك لتحديد أسباب الوفاة.



وقررت النيابة في وقت سابق عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان نقله إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية التشريح ثم إنهاء التصاريح اللازمة للدفن عقب الانتهاء من التشريح.



وكشفت مصادر أمنية ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.



وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغا من خطيبة الفنان هيثم زكي بعدم إجابته على اتصالاتها الهاتفية، وأضافت التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كومبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.