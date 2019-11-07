المهن التمثيلية تنعى الفنان هيثم أحمد زكى

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.



وكتبت النقابة عبر صفحتها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة النجم الشاب هيثم أحمد زكي، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.