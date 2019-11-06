إيران تعيد تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو النووي

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية، وتم ضخ اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو.



وقالت العلاقات العامة في منظمة الطاقة الذرية الايرانية في بيان إنه تحت إشراف مفتشي الوكالة تمت اليوم عملية نقل نحو ألفي كجم من غاز سادس فلوريد اليورانيوم (uf6) من مجمع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في منشاة "نطنز" إلى مجمع الشهيد الدكتور علي محمدي لتخصيب اليورانيوم في منشاة " فوردو"، وفق وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.



وقال البيان الصادر عن المنظمة الإيرانية إن هذا الإجراء جاء في إطار تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي.



وأشارت تسنيم إلى أن حسن روحاني أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران ستبدأ اليوم الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.