استطلاع رأي.. من سيفوز في انتخابات البرلمان البريطاني؟

أظهرت استطلاعات رأي تراجع مؤشر حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون لصالح أحزاب أخرى على رأسها حزب العمال بزعامة جيرمي كوربن، استعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 12 ديسمبر المقبل.



وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" مساء اليوم أن استطلاع رأي أجرته شركة "YouGov " أظهر انخافض مؤشر المحافظين إلى 11 نقطة، والاستطلاع أجري أمس واليوم قلل من مؤشر حزب المحافظين بفارق نقطتين مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع عندما كان 13 نقطة وهو انخفاض صغير لكن قد يزعج مرشحي حزب المحافظين.



وأظهرت نتائج الاستطلاع حصول حزب المحافظين على 36 % من أصوات الناخبين فيما حصل العمال على 25 % من الأصوات بينما حصل حزب الديمقراطيين الليبراليين على 17 % من الأصوات، وجاء بعده حزب بريكست بـ11% من الأصوات، وحزب الخضر على 5% من أصوات المستطلع آرائهم، والحزب الاسكتلندي على 4 % من الأصوات.



واوضحت الشبكة أن استطلاع الرأي أجري على عينة مكونة من 1666 بريطانيًا.



وسلم بوريس جونسون رئيس الوزراء الملكة إليزابيث طلبا لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل، وسط مخاوف من تعرضه لهزيمة قوية على يد حزب العمال.

