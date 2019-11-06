تامر أمين عن ارتفاع أسعار حلوى المولد: "يسروا على الناس لأجل النبي"

انتقد الإعلامي تامر أمين، ارتفاع أسعار حلويات المولد، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المصريين وذلك احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.



وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "بعض علب حلويات المولد وصل سعرها إلى 400 و500 جنيه، ورغم ارتفاع أسعار الخامات من سكر وغيره إلا أنها لن تصل لهذا السعر وهناك حالة تربح وذلك بسبب حالة الركود التي تشهدها هذه الحلوى طوال السنة فيقوم التجار بمضاعفة الأسعار في قيمة العلبة استغلالا للمناسبة".



وطالب تامر أمين، محلات الحلويات الكبرى بالرحمة بالناس، مؤكدًا أن مبيعات بعض المحلات وصلت إلى مليون علبة وتم الحجز عليها من قبل احتفالات المولد بشهر وشهرين، مطالبا بعمل علب حلوى تكون في متناول العائلة المتوسطة، مشيرا أن هذه المحلات تكسب مكاسب كبيرة جدا.



وأنهى كلامه قائلًا: "هذا مولد النبي ولأجل النبي يسروا على الناس، والكلام ليس على حلاوة المولد فقط، اكسبوا مثلما تريدون ولكن دون استغلال واحتكار ومص دماء الناس، فكما أن الأموال التي تخرج بسيف الحياء حرام فكذلك الأموال التي تخرج بسيف الاستغلال والاحتياج حرام".



