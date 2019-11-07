حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 7 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الدلو، قالت:





مهنيًا: مهما سمعت من انتقادات وأكاذيب تحاول أن تطال منك لا تستسلم، الشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة.





عاطفيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ حياتك العاطفية الروتينية بالعودة إلى مسارها الطبيعي، فلا تقف ساكنًا، بل بادر إلى تحسين أدائك.





صحيًا: انتبه إلى حوادث السير، فأنت تحب السرعة ولا تحسب حسابًا لعواقبها، وعليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك.



