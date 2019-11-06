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النقراشي: مصر ستصبح منطقة ربط للطاقة القادمة من السعودية لدول أوروبا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:42 م
الدكتور هاني النقراشي،
الدكتور هاني النقراشي،
سناء إسماعيل
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قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الرئاسي لكبار العلماء وخبير الطاقة العالمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان مدركًا لأهمية الطاقة، لذا قام باتصالاته في بداية حكمه للبلاد مع قبرص واليونان، وكون صداقات معهم لتصدير الغاز إليهم ومنها كان ترسيم الحدود.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الهدف من إنشاء محطة البرلس، وهي في شمال الدلتا ولا يوجد صناعات، هو استخدامها في الربط الكهربائي مع قبرص واليونان عن طريق كابلات من البحر وتحت قاع البحر، ومن هناك يتم التكميل على جزيرة كيريت باليونان.

وتابع، هناك خط آخر واصل من مصر للسعودية لأنه يكون لديها فائض من الكهرباء في الشتاء وأوروبا يكون لديها نقص كهرباء في الشتاء ومصر ستكون الممر لنقل هذه الزيادة، وتضع الكهرباء الفائضة لديها ومنها لليونان ولوسط وشمال أووربا.
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