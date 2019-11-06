أصالة تثير الجدل بوصفها الموسيقى "صلاة الروح"

شاركت الفنانة السورية أصالة، متابعيها بتغريدة أثارت بها حالة جدل واسعة، بعد ما وصفت الموسيقى بأنها صلاة الروح.



وقالت أصالة، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "الموسيقى هي صلاة روح، تحرّك المشاعر فتجعل للدّمع طعم فرح، وللبسمة طعم شجن، ترتّب الحزن فتنتشل منّه الألمّ، وتوثّق السّعادة كألبوم صور، تلملم الجراح وتجمع الأحبّة وتفعل سحرا يُحلّي مرّ الحياة، الموسيقى".



وكانت أصالة قد أحيت حفل غنائي أمس الثلاثاء في "ليلة سهم"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك فيها عدد كبير من النجوم الذين تغنوا بأشعار الملحن السعودي سهم ومنهم الفنان عبدالمجيد عبدالله، وماجد المصري.

