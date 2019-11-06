نجم "عروس إسطنبول" يستعد لبطولة "الملك"

يستعد الفنان التركي أوزجان دينيز، نجم مسلسل "عروس إسطنبول"، لتصوير دوره في مسلسل "الملك"، والمقرر عرضه على Atv في 2020.



المسلسل يحكي عن قصة رجل شرقي يذهب إلى أسطنبول للانتقام من قتل زوجته، ولم يتم ترشيح البطولة النسائية أمامه.



مسلسل "عروس إسطنبول"، تدور قصته حول "فاروق" و"ثريا" وقعا في الحب بأحد بقاع إسطنبول، وتزوجا وانتقلا إلى منزل عائلة فاروق في بورصة، تحاول ثريا دائمًا كسب عواطف حماتها التقليدية، التي لم تترك جدران قصرها وتدير أسرتها بقواعدها الخاصة، ومن ناحية أخرى، يبدأ ماضي فاروق بملاحقته.



المسلسل من بطولة إيبيك بيلجين، وأسلي إنفر، وأوزكان دينيز، وصالح بادمجي، وأوزغه بوراك، وتم عرضه في 2017.



ويعرض النسخة العربية من المسلسل "عروس بيروت"، في لبنان وهو من بطولة الفنان ظافر عابدين، وكارمن بصيبص.

