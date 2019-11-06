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محافظات

دراسة حديثة لتنمية الموهوبين في الغناء العربي والوطني

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:03 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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توصلت دراسة حديثة، إلى وضع طريقة جديدة وإرشادات لتنمية أداء الموهوبين في الغناء العربي من خلال الأغاني الوطنية.

وكانت الدراسة أعدتها الباحثة سارة مصطفى فوزي عضو هيئة تدريس بالتربية والتعليم بمدينة العبور، تحت عنوان "برنامج مقترح لتنمية أداء الموهوبين في الغناء العربي من خلال تدريبات مستوحاة من بعض الأغاني الوطنية في ضوء معايير الجودة" لنيل درجة الماجستير من كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق قسم التربية الموسيقية.

تناولت الدراسة التي حصلت الباحثة عنها على درجة الماجستير في الغناء العربي، استخدام أغاني مثل "فيها حاجة حلوة، ومصر تتحدث عن نفسها، وبلادي يا أم البلاد، ومصر التي في خاطري" في وضع برنامج حديث يتماشى مع معايير الجودة الشاملة في التدريس، بما يساهم في تحسين أداء المعلم والطلاب في وقت واحد، بما يتماشى ومعايير التدريس المعاصرة.

وأوصت الدراسة بضرورة إلحاق المعلمين بدورات تدريبية تكسبهم مهارات تعميم التعليم واستخدام التقنيات الحديثة والحاسب الآلي، بما يحقق معايير الجودة.

وطالبت الدراسة بإزالة جميع المعوقات التي تحد من تقبل المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في التعليم، بما يسهم في توفير مناخ تعليمي ملائم واحترام شخصية الطالب من خلال الحوار والمناقشة.

وتكونت لجنة الحكم والإشراف للرسالة من الدكتورة أماني حنفي عميد كلية التربية النوعية عين شمس، والدكتور إيهاب عاطف رئيس قسم التربية الموسيقية بنوعية الزقاريق، مناقشين، والدكتور إيهاب حامد أستاذ الموسيقى العربية ووكيل نوعية الزقازيق الأسبق، والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأستاذ الموسيقى العربية، والدكتورة شيماء الشحات مدرس الموسيقى العربية، ونالت الباحثة عن الدراسة درجة الماجستير بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف.
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