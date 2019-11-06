حظك اليوم.. برج الجدي الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجدي، قالت:



مهنيًا: تنعم بيوم مميز من الإشراق والنجاح وبلوغ الأهداف تتمتع بحضور مميز تستعيد نفوذك وسيطرتك على الأمور.

عاطفيًا: مهما بذلت من جهود وتضحيات في سبيل الآخرين لإسعادهم أو للتخفيف عنهم، فإنك لن تجد من يقدّرك سوى الشريك، وهذا أمر جيّد.

صحيًا: إن التوتر المهني يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي، عليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر والتمهل في جميع شئونك حتى في قيادة السيارة.

