حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيًا: يسود الهدوء هذا اليوم وتراوح الأعمال مكانها، وتبطأ حركة العمل فتشعر بالملل وبتراجع في نسبة الأرباح.

عاطفيًا: من الضروري عزيزي التحلي بالروح العائلية العالية والشعور بالمسؤولية، وعليك التنسيق جيدًا بين عملك وبيتك كي تستطيع التركيز وإعطاء أفضل النتائج.

صحيًا: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، ولكن هذا لا يعني عدم ممارسة الرياضة، والاستمرار في الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي.

