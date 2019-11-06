طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشاركون في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

شارك وفد طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يمثلون مختلف الكليات في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المقام بفندق هيلتون هليوبوليس تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسى الذى كان قد تم افتتاحه الأحد الماضي وينتهي غدًا الأربعاء.



يأتي ذلك فى إطار تشجيع طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على التواجد فى الأنشطة الدولية من أجل اكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم فى مختلف المجالات، وبتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.



وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء، بأن مشاركة وفد الجامعة تحت قيادة الدكتور محمد عمر أبودوح مستشار رئيس مجلس الأمناء، جاء وفق برنامج متكامل لتنمية قدرات الطلاب حيث تعرفوا خلال هذا الحدث المهم على ١٧ هدفًا للتنمية المستدامة إلى جانب توضيح العلاقة بين الاستثمار في رأس المال البشري وبصفة خاصة التعليم والصحة ومكافحة الفقر وتحقيق عدالة توزيع الدخول.



كما تضمن الأسبوع أيضا مناقشة موضوع مهم يتعلق بالتغيرات المناخية والتعرف علي ثلاثة موضوعات هامة تمثلت في "توطين التنمية" و"التحول الرقمي" و"المعايير الدولية للتطبيق".



وقد تعرف الطلاب عن قرب على موقف مصر من التنمية المستدامة عن طريق توضيح تكامل وترابط المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ( الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية) مع إلقاء الضوء على خطة الدولة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عن طريق تضافر جهود المثلث الذهبي المتمثل فى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والذى يمثل الوسيلة الطبيعية لتحقيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.