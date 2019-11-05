متخصص نفسي: برنامج "التيك توك" يستهدف المراهقين لاستغلالهم

قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الذين يصنعون التطبيقات يدرسون نفسية الناس، فكل فترة نجد تطبيق، ويكون له مرحلة عمرية ومنها المراهقين من 14 إلى 20 عاما ويشكلون ثلث سكان العالم.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية on e، إنهم يستغلون رغبة الأشخاص في الشهرة ولفت الانتباه أو التنمر، وكذلك يعطون هؤلاء الأشخاص مقابل مادي على عدد المتابعين والتفاعلات.



وأكد أن تطبيق "التيك توك"، يختلف عن "اليوتيوب"، والذي يتطلب بعض الأشياء كدقة الصورة والكفاءة، ويقوم بتركيب أغنية أو كلام بعض الأفلام على فيديو ويضيف عليها الشخص تعبيرات وجهه فقط.



وأكد أن الشخص عندما يحقق قاعدة جماهيرية كبيرة يتم استغلاله، فكل تطبيق له جوانب تستخدمها الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الصين دخلت على الخط مع أمريكا وأصبح هناك حرب ناعمة للاستحواذ على السيطرة على المراهقين وتغير أرائهم، كما قيل إن هناك شبهات للتجسس على بيانات المستخدمين.

