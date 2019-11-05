السودان يعلن إطلاق قمر صناعي لأغراض عسكرية واقتصادية

أعلن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، عن إطلاق السودان قمرا صناعيا قريبا لأغراض علمية واقتصادية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد، بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى.



وأوضح "البرهان" لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم اجتماع مجلس الأمن والدفاع أن القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالسودان.



وأشار محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في بيان صحفي عقب الاجتماع أن المجلس تكون بشراكة بين المدنيين والعسكريين عكس ما كان عليه في الفترة السابقة حيث كان يدار بواسطة العسكريين فقط.



وكشف البيان عن أن عضوية المجلس تشمل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش وأعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير الخارجية والداخلية والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة.



ولم يكشف البيان الصادر عن مجلس السيادة اسم الدولة التي ستشارك في صنع القمر الصناعي للسودان.