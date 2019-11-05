نادي "قضايا الدولة" يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

احتفل نادي مستشاري قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة، مساء اليوم الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور المستشار أبوبكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة.



وقال الدكتور أسامة الازهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، خلال الاحتفالية، إن ميلاد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، واقتران رسالته بمفهوم الإحياء للبشرية والعلم والوطن، من خلال القيم الدينية والسنة النبوية.



واستعرض الأزهري، عددا من الصيحات الفلسفية على مر العصور، بشأن الإله والحضارة والإنسانية، مؤكدا أن الرسالة النبوية لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - كرسالة إحياء للبشرية وإحياء لهمة المؤمن بالسعي لإحياء الناس جميعا.



بدوره، تحدث الدكتور أيمن أبوعمر مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، نائبا عن وزير الأوقاف، عن خلق الرسول الكريم، قائلا: "كان خلقه القرآن" ما يعني أن منهج الإسلام كان مسطورا في القرآن الكريم ومنظورا في سلوك وأخلاق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم.



وأضاف: أن الله وصف رسوله الكريم، بأوصاف وصف بها القرآن الكريم، ما يؤكد تطابق خلق الرسول مع القرآن الكريم.



شارك في الاحتفال كل من الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية بمجلس النواب، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.