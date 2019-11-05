محسن عادل: افتتاح المشروعات القومية في سيناء يبعث 4 رسائل

قال محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن افتتاح المشروعات القومية في سيناء، يبعث بـ4 رسائل، الأولى زيادة معدل الجذب السياحي.



ولفت خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، إلى أن الهدف الثاني هو توجيه رسالة أن المناوشات مع فلول الإرهاب في شمال سيناء لا يعوق التنمية، حيث تم افتتاح مصنع جديد للرخام، وطريق جديد يربط بين النفق وشرم الشيخ، وتطوير شبكة الطرق داخل سيناء.



وأضاف: "الرسالة الثالثة أن سيناء موضع للتمويل الاستثماري، حيث بها استثمارات بقيمة 800 مليار جنيه، وحجم المشروعات تنقل سيناء من منطقة بلا جذب سكاني وبلا نمو لمنطقة بؤرة سياحية وبؤرة اقتصادية".



وأشار إلى أن وسط سيناء فيها عدد من الصناعات المبنية على الخامات المحجرية مثل الرخام والخامات الجيرية واستخراج بعض المواد الكيماوية، بينما منطقة جنوب سيناء فيها منطة تجارة حرة، موضحا أن الرسالة الرابعة أن سيناء فيها تكامل اقتصادي، واستقرار.



