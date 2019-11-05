«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

ذكرت مجلة الشبكة عام 1972، أن هناك أغنية كتبها عميد الأدب العربي طه حسين، ووجدت هذه الأغنية بين مخطوطات الملحن الراحل كامل الخلعي بعد موته.



ولم تذكر المجلة اية تفاصيل بخلاف أن الأغنية كتبت بخط عميد الادب العربي وهي الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين ولحنها كامل الخلعي.



الأغنية التي كتبها طه حسين عام 1914، وهي التي يقول فيها

أنا لولاك كنت ملاك

غير مسموح أهوى سواك

سامحنى

فى العشاق أنا مشتاق

أبكى وأنوح بالأشواق

صدقنى

عهدك فين نور العين

بالمفتوح تهوى اتنين

جاوبنى

أنا أهواك مين قساك

أنا مجروح غايتى رضاك

واصلنى



أما عن كامل الخلعي فكانت شقته التي توفى بها بإحدى حارات شارع محمد علي عام 1931، وكان موسيقيا وساهم في تطور الموسيقى المصرية، واتصل بالشيخ سلامة حجازي، وانضم إلى أول فرقة له للمسرح الغنائي، ووضع له الكثير من الألحان لمسرحياته. كان الخلعي أديبا ينظم الشعر، ويكتب المقالات في الأدب والموسيقى، ووضع أحد الكتب في التأريخ الموسيقي، وقد تتلمذ على يديه العديد من كبار الملحنين منهم "محمد القصبجي".