حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

قدمت خبير الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الميزان ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تطوي صفحة من الماضي، وتعلن عن قرار أو خطوة أو حسم لمسألة ما، أنت قوي قادر أن تتخطى الأمور الصعبة بقوة وتعيدها إلى مسارها الطبيعي.



عاطفيًا: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل؛ لأن التخلّص من الشريك الحالي ليس سهلًا.



صحيًا: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الأماكن ذات الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك، قلّة النوم ستسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.