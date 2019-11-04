أستاذ علم اجتماع: بعض الرجال يتهربون من إثبات دخلهم في النفقة عقابا للزوجة

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مشكلة النفقة بين الأزواج تدخل في مرحلة العند.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية ON E: "طرق إثبات الدخل فيها مشكلة كبيرة مع أننا لدينا الرقم القومي من المفترض أن يكون الدخل معروف فهناك أزواج يتهربون من إثبات دخلهم وذلك عقابًا للزوجة وأولادها".



وأكدت أن المباحث تضطر أن تبحث مع الزوجة عن الدخل، وتوجد مشاكل كبيرة جدًا في المجلس القومي للمرأة بسبب ذلك، لأن القاضي يحدد نسبة من دخل الزوج للأسرة.



وتابعت، الزوج يستغل هذه المسألة ليرهق الزوجة بأولاده، ولا بد من وضع إجراءات صارمة وسريعة وكل شيء أصبح مثبت عن طريق الرقم القومي ولا بد من السرعة في تطبيق ذلك لأن هناك حياة أسر تتوقف.

