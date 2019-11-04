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15 فيلما تتنافس على «الهرم الذهبي» بـ«القاهرة السينمائي» (إنفوجراف)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:20 م
القاهرة السينمائي
القاهرة السينمائي
الدستور
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يتنافس 15 فيلمًا من بينها الفيلم المصري «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري على جوائز (الهرم الذهبي التي تذهب لأحسن فيلم وتمنح للمنتج ولا تمنح مناصفة، وجائزة الهرم الفضي وهى جائزة لجنة التحكيم الخاصة التى تمنح لأحسن مخرج، والهرم البرونزي التى تمنح لأفضل عمل أول أو ثان للمخرج، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل، وجائزة أحسن ممثلة، وجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني) في المسابقة الدولية للدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وإلى جانب «احكيلي» تضم المسابقة كل من: الفيلم التشيكي «نوع خاص من الهدوء» للمخرج ميكال هوجينور، والفيلم اللبناني «جدار الصوت» للمخرج أحمد غصين، والفيلم الفلسطيني «بين الجنة والأرض» للمخرجة نجوى نجار، والفيلم البلجيكي «شبح مدار» للمخرج باس ديفوس، والفيلم المكسيكي «أنا لم أعد هنا» للمخرج فرناندو فرياس، ومن مملكة بوتان فيلم «لونانا: ثور داخل الفصل» للمخرج باو تشوينينج دورجى، والفيلم الفلبينى «مينداناو» للمخرج بريانتى ميندوزا، ومن ليتوانيا فيلم «ليتوانيا الجديدة» للمخرج كاروليس كوبينيس، والفيلم الدنماركي «أبناء الدنمارك» للمخرج علاوي سليم، والفيلم الكولومبي «الحدود» للمخرج ديفيد ديفيد، وفيلم «الحائط الرابع» للمخرج الصيني جانج تشونج، ومن البرازيل فيلم «الرجل الودود» للمخرج إيبير كارفالو، والسنغافوري «موسم ممطر» للمخرج أنتونى تشين، والفيلم الروماني «زافيرا» للمخرج آندريه جروزنيتسكي.

ويوضح الإنفوجراف التالي قائمة الأفلام التي تتنافس على جوائز المسابقة الدولية:
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