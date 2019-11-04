إيران تصف عقوبات أمريكا على مساعدي خامنئي بـ"الوقحة"

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم، على شخصيات مساعدة للمرشد الأعلى علي خامنئي وقيادات في الجيش دليلا على عجز واشنطن وفشلها في استخدام الآليات الدبلوماسية والعقلانية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات صحفية اليوم، إن إدمان الإدارة الأميركية على فرض الحظر الأحادي من قبل ساستها يأتي في أجواء منفعلة للغاية، حيث تبادر إلى الإعلان عن حظر جديد أجوف من أجل تسكين آلامها والفرار من الإحباطات الناجمة عن الفشل في مواجهة الشعب الإيراني، وذلك وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وشدد موسوي على إدانة طهران للعقوبات الأمريكية الجديدة الحادية التي وصفها بالغير مجدية، قائلا "هذه الممارسات تدل على العجز واليأس الذي تعاني منه هذه الإدارة في اعتماد الآليات الدبلوماسية والعقلانية وتصب في سياق النظرة المتغطرسة للولايات المتحدة حيال البلدان الأخرى والمواضيع العالمية والدولية ذات الأهمية".



ووصفت الخارجية الإيرانية بيان البيت الأبيض بشأن العقوبات بأنه "وقح ومحاولة لقلب الحقائق"، مشيرة إلى أنه يسعى لفتح ملف مغلق عبر أساليب التحريض وخالية من الأدب والدبلوماسية.