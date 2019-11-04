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توك شو

"عيد الحب" انطلق بسبب "جنازة" في حي السيدة.. وهذا الشخص طالب بالاحتفال به

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:26 م
الإعلامي تامر أمين،
الإعلامي تامر أمين،
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي تامر أمين، إن فكرة عيد الحب المصري، ترجع للكاتب الكبير مصطفى أمين، رائد الصحافة المصرية التابع لمؤسسة "أخبار اليوم"، وتم الاحتفال به للمرة الأولى يوم 4 نوفمبر 1988.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن فكرة عيد الحب جاءت لمصطفى أمين، من جنازة في حي السيدة زينب.

وتابع، أنه وجد الجنازة يمشي فيها 3 أشخاص فقط، وأثارت استغرابه وسأل عن ذلك فقالوا له إن هذا الراجل كان كبير في السن يبلغ من العمر 75 عامًا ولم يكن أحد يحبه.

واستطرد، عاد بعدها مصطفى أمين وكتب مقالا، وبناء عليها اقترح أن يكون هناك عيد حب تنسى الناس خلافاتها والعداوات فيها وأن يسيطر الحب كل هذه الخلافات وأن ننسى مشاعرنا السيئة وتسود مشاعر المحبة، وفي ذلك اليوم رحبت الحكومة والشعب بهذه الفكرة وقررت أن يكون يوم 4 نوفمبر من كل عام عيد الحب المصري.

وأعلن عن تحفظه عن فكرة تحديد يوم واحد للحب، قائلًا: "أتمنى أن يكون الحب كل يوم لأن حياتنا بدون حب لا تسوى وعلاقتنا مع الناس بدون حب تتحول لغابة وننهش لحم بعض، ولذلك لا بد أن يسود الحب، ولا بد أن أظهره للآخرين، لذلك نجد الزوجات يشتكين دائما من قلة الحب والرجال يقولون إنهم يحبون زوجاتهم ولكنهم لا يقولون لهم كلمة بحبك، مطالبًا إياهم بالتصريح عن ذلك لأنهم لن يدفعون أموالا مقابل ذلك".
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