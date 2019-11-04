الديهي: الطرق المصرية أكفأ من نظيرتها بتركيا وبريطانيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المشروع القومي للطرق ساهم في خفض معدل الحوادث في مصر لـ 8 آلاف حادث خلال عام 2018 مقابل 14 ألف حادث طرق عام 2014، بنسبة انخفاض 41.1%، مردفًا: "الطرق المصرية أفضل وأكفأ من نظيراتها في إسرائيل وتركيا وأستراليا والصين وبريطانيا وروسيا".



ولفت خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن المشروع القومي للطرق عبارة عن 12 كيلو متر، بينها 7 آلاف كيلو حجم الطرق الجديدة التي تم تنفيذها في مصر، تم الانتهاء من تطوير 5 آلاف كيلو متر منها، وجاري الانتهاء من ألفين منها.



وأردف: "هذه المساحة التي تم رصفها أكبر من مساحة دولة قطر، مصر أصبحت تحتل المرتبة الـ 28 عالميًا لمؤشر جودة الطرق، بعد أن كانت في المرتبة 118 عام 2014، بفضل المشروع القومي للطرق".

