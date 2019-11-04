الفائز بالمركز الأول ببطولة العالم للكاراتيه: كان عندنا إيمان بالفوز بالذهب

أعرب الكابتن سيف الدين أحمد صبحي، الفائز بالمركز الأول في بطولة العالم للكاراتيه، عن سعادته بفوز المنتخب بــ 19 ميدالية في بطولة تشيلي للكاراتيه.



وقال "صبحي" خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن التتويج جاء بعد تدريبات شاقة ومعسكرات طوال العام.



وأضاف: "كان عندنا إيمان إننا راجعين بالذهب، لكن لم نتوقعها بنسبة 100%".

