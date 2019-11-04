طقس الثلاثاء: فرص لسقوط الأمطار فى هذه المناطق

قال الدكتور أشرف صابر، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الثلاثاء سيكون معتدلًا شمال البلاد، مائلًا للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا.



وأضاف صابر: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد"، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.



وتابع أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج فيه من متر والنصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

