حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 4 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تستعيد حماستك وتفاؤلك ونشاطك وحيويتك، حيث أن فرص النجاح تبدو أوفر حظًا، والنتائج مرضية ومفيدة تجعلك تثق بقدرتك بشكل فعال.



عاطفيًا: تبحث شؤونًا عاطفية لها علاقة بمصير مستقبلك، وتبذل جهدًا لكي تفصل بين حياتك الشخصية وأوضاعك العاطفية، لذا عليك تجنب المواجهات وكن متفهمًا.



صحيًا: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك، وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء حتى لا تكون العواقب وخيمة عليك.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.