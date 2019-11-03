أحمد موسى: تعمير الصحراء رفع سعر المتر من 3 جنيهات إلى 20 ألف جنيه (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن الصحراء الجرداء تم تعميرها بسواعد المصريين، منذ بداية عام 2015 وامتلأت بالمشروعات التنموية، وارتفع سعر أرضها من 3 جنيهات للمتر إلى 20 ألف جنيه للمتر.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رجال مصر حولوا صحراءنا من ظلمة إلى نور، تمتلئ بالمواطنين بعدما كانت خاوية لا يذهب إليها أحد.



وتابع أن الصحراء من السويس وحتى العاصمة الإدارية الجديدة كلها مجتمعات عمرانية، والعلمين الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وبني سويف الجديدة، عمت المشاريع فيها لتوفير المال والغذاء للمصريين، ويتم استغلال العائد المالي للإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان.