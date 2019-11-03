محمد إمام يكشف مشهدًا خطيرًا في "لص بغداد" (صورة)

كشف الفنان محمد إمام، عن مشهد خطير قام به في فيلمه الجديد "لص بغداد"، والذي يستعد لطرحه في دور العرض مطلع السنة الجديدة.



ونشر محمد إمام، صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهو يقفز بمظلة من مكان مرتفع جدًا وقبل أن يفتح مظلته، وعلق عليها قائلًا: "كان دايمًا شاغلني لو حنقدر نعمل مشهد زي ده في يوم من الأيام.. بس شكلنا كده عرفنا نعملها أفلامي كلها في حتة.. والمشهد ده في حتة تانية بعيدة".



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.