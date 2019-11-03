آبي أحمد يعترف بمقتل 86 إثيوبيًا.. ويتهم قوى خفية بالضلوع في الاحتجاجات

كشف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الشهر الماضي ضد حكومته إلى 86 قتيلا متهما قوى معينة تهدد وقف تقدم البلاد مطالبا الشعب بالتصدي لها.



وقال آبي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه يجب على الإثيوبيين وقف هذه القوى التي تحاول جر البلاد خطوتين إلى الوراء كلما تحركت خطوة إلى الأمام، وفق "رويترز".



وأكد رئيس الوزراء أن معظم القتلى خلال الاحتجاجات من العرقين الأمهري وأورومو وأنهم من المسلمين والمسيحيين.



ووقعت احتجاجات عارمة نهاية الشهر الماضي من قبل أنصار الناشط جوهر محمد بعد تطويق قوات الأمن منزله في أديس أبابا وحاولت سحب حراسه.