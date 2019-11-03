اليوم.. حفل مروان خورى بمهرجان الموسيقى العربية

يستعد المطرب مروان خوري لإحياء حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة الثامنة والعشرين بمهرجان الموسيقى العربية.



ويحيي "خوري" الحفل برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ويسبق الحفل فاصلين تحيي الأول منه المطربة مي فاروق، ويليه الفصل الثاني لعازف الجيتار وحيد ممدوح من الأردن.



ويعتبر هذا الحفل الثاني لمروان خوري هذا العام بالمهرجان، حيث أحيا مساء أمس حفله الأول على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وقدم خلاله عدد كبير من الأغنيات ومنها: "طاير يا هوا، سلملي عليه، وكل القصايد، وباقة من أجمل أغانيه"، وذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.