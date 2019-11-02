تداعيات اعتراف الأتراك بمذابح الأرمن (فيديو)

قال الدكتور فيكين جيزماجيان، رئيس جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، إن الأتراك يرفضون الاعتراف بمذابح الأرمن، خوفًا من مطالبتهم بتعويضات، على غرار ما فعله اليهود بعد الاعتراف بالمحرقة.



وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأتراك استولوا على أراضي الأرمان، بعد أن قتلوا مليون ونصف، وهجروا مليون آخر.



ولفت إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بالمذابح عام 1978، بعد تشكيل لجنة من المؤرخين الذين درسوا أحداث الإبادة سنتين وفتحوا الوثائق والأدلة، وأقرت بالإبادة، لكن تركيا لا تعترف بهذا القرار.



وأردف: "لا نتوقع أي اعتراف، فالأتراك ساروا على خط صعب الرجوع عنه، فهل سيخبرون الطلبة بعد 100 عام أنهم كذبوا ولم يخبروهم حقيقة الإبادة؟".

