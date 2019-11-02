هل تتولى "رويترز" الدعاية الإعلامية لـ"داعش"؟

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، نشر وكالة "رويترز" لصورة مجموعة من المسلحين الملثمين تحت عنوان "فرع الدولة الإسلامية في مصر يبايع زعيم التنظيم الجديد".



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن ما نشرته رويترز، يخالف الواقع، فهي تحاول الإيحاء بأن التنظيم الإرهابي له وجود في مصر، بينما الصورة تكشف ضئالة عددهم، فمن ظهروا لا يتجاوز عددهم 25 فردًا، فضلًا عن أن الصورة ليس بها ما يؤكد أنها التقطت في سيناء.



وأضاف الباز: "الكل يسميهم تنظيم داعش الإرهابي، بينما رويترز تسميهم الدولة الإسلامية كما يطلقون هم على أنفسهم".

