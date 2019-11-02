فيكين جيزماجيان: الأتراك حذفوا وقائع إبادة الأرمن من المناهج الدراسية ومنعوا الحديث عنها

قال الدكتور فيكين جيزماجيان، رئيس جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، إن هناك 31 دولة غير الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن اعتراف أي دولة بجرائم الأتراك ضد الأرمن هو انتصار جديد للقضية الأرمنية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مرتكبي جرائم الأرمن عندما تمت محاكمتهم حصلوا على أحكام بالبراءة، منوها إلى أن الأتراك حذفوا وقائع إبادة مليون ونصف أرميني من المناهج الدراسية ومنعوا أن يتحدث عنها أحد.

وأشار إلى أن الأتراك عندما ارتكبوا مجازر الأرمن، كانوا يخططون للتخلص من العرق الأرمني تماما من شرق الأناضول.